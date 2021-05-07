Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2021, 12:00 — REGNUM Письмо Валентина Никольского от 29 октября 1944 года. Других данных нет.

Оригинал По городу патрули ходят, но всё обходится по-хорошему. Радио REGNUM создан 05.05.2020 в 08:00