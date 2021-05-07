Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 7 мая, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Хадо Лапса активный участник антифашистского подполья в Латвии. 2 июня 1944 года он был арестован. В письме сестре из центральной рижской тюрьмы он рассказал о тех несчастных товарищах, с которыми был вместе.

Хадо Лапса был расстрелян рижским гестапо утром 27 августа 1944 года.