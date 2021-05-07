Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 7 мая, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Письмо Виктора Котомкина родным от 28 января 1942 года.

Уроженец города Шуя Ивановской области Виктор Котомкин в октябре 1941 года, ещё не достигнув 18 лет, добровольцем вступил в ряды Красной армии. Воевал в роте автоматчиков 844-го стрелкового полка.

Погиб на Волховском фронте в районе Мясного Бора в марте 1942 года.