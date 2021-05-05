Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев определил состав антикризисного штаба по урегулированию ситуации на аксайских рынках, спустя почти неделю с начала его работы с предпринимателями. Документ подписан 4 мая.

Согласно распоряжению главы региона, возглавил штаб первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров. В состав штаба вошли чиновники всех органов власти, сотрудники надзорных ведомств, уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Дереза, сотрудники АО «Региональная корпорация развития».

ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор провёл встречу с инициативной группой аксайских торговцев, оказавшиеся в один день без работы.

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