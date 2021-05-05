Нижний Новгород, , 12:56 — REGNUM Победитель баскетбольной Лиги чемпионов определится в Нижнем Новгороде 9 мая.

Крупный международный турнир — баскетбольный «Финал восьми» — сегодня, 5 мая, стартует в Нижнем Новгороде. Накануне, на пресс-конференции генеральный директор Лиги чемпионов Патрик Комнинос заявил, что город соответствует всем требованиям к месту проведения турнира, в том числе и в плане эпидемиологических норм. Губернатор региона Глеб Никитин добавил, что «Финал восьми» удачно вписался в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

В этом году за победу в финале Лиги чемпионов будут бороться восемь команд: испанские «Сарагоса», «Тенерифе» и «Сан-Пабло Бургос», чешский «Нимбурк», израильский «Хапоэль Холон», «Каршияка» из Турции, «Страсбур» из Франции, а также «Нижний Новгород». Российский клуб выступит на домашней площадке — во дворце спорта «Нагорный».

"Когда перед нами возник вопрос, какой город будет принимать «Финал восьми», решение пришло довольно легко, — заявил Патрик Комнинос. — Нижний Новгород соответствует всем требованиям города-хозяина этого большого события. Здесь мы сразу увидели поддержку местного правительства во главе с Глебом Никитиным и Андреем Бетиным (заместитель губернатора Нижегородской области — прим. ред.). Также отмечу и спортивные достижения команды. Два года назад я уже был в вашем городе, когда «Нижний» выбил из Лиги чемпионов победителя чемпионата Италии «Венецию». Тогда сразу стало понятно, что «Нижний» — очень серьезная команда».

Комнинос добавил, что одна из задач турнира — показать, что даже в пандемию можно проводить такие крупные события на высочайшем уровне.

«В современном мире мы должны предлагать клубам не только качественные спортивные соревнования, но и высокий уровень мер безопасности, — отметил гендиректор Лиги чемпионов. — В этом плане Нижний Новгород полностью соответствует всем нашим требованиям».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в Поволжье всегда любили и будут любить баскетбол, а местная команда стабильно демонстрирует высокий класс игры, благодаря чему и стало возможным проведение «Финала восьми» в Нижнем. При этом проведение турнира стало важно составляющей празднования 800-летия города.

«В этом году мы проводим серьезное обновление спортивной инфраструктуры, — заявил Никитин. — Это касается как профессионального, так и любительского спорта. Чем лучше площадки, тем больше можно организовать ярких событий. В частности, в июле у нас пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью. Кроме этого, запланированы массовые мероприятия в честь юбилея города, например, «Марафон 800». Я приглашаю в Нижний Новгород всех поклонников спорта и здорового образа жизни».

«Нижний Новгород» — первая команда, которой удалось попасть в «Финал восьми», — напомнил генеральный менеджер клуба Сергей Панов. — Теперь минимальная задача — первыми не покинуть финал. Баскетбол — это спорт, где все решается в конкретном матче. Часто случается, что побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто этого больше хочет. Домашний «Финал восьми» — важнейшее событие для команды. И мы гордимся не только тем, что организовываем это мероприятие, но и тем, что играем в нем».

Финал и матч за третье место состоятся 9 мая.