Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 6 мая, 2021, 20:00 — ИА Регнум. ЮрийСоломоновичКрымов — писатель, журналист. В первые дни войны добровольно ушёл на фронт, стал литературным сотрудником газеты 26-й армии «Советский патриот».

В ночь на 20 сентября 1941 года разгорелся бой. На рассвете местные жители стали хоронить павших воинов. У кукурузного поля подобрали изувеченный труп красного командира. В кармане лежали военный билет, орденская книжка на имя Юрия Крымова и недописанное письмо.