Томск, , 12:25 — REGNUM В Томской области стартовала посевная кампания, первыми к севу яровых культур приступили аграрии Зырянского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в областной администрации.

К массовому севу в регионе планируют приступить на следующей неделе, когда на поля выйдут аграрии южных районов области.

По словам замначальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александра Савенко, метеорологи обещают в регионе «среднестатистическую весну». Пока почва недостаточно прогрелась, виной тому её переувлажнение.

«На сегодняшний день на полях идет закрытие влаги — выполнено 34,5% от плана, хозяйства проборонили 18,87 тыс. га многолетних трав, под урожай 2021 года внесли в почву минеральные удобрения на площади 8,13 тыс. га», — подчеркнул Александр Савенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на всех территориях Свердловской области приступили к полевым работам.

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