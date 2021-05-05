Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM На всех территориях Свердловской области приступили к полевым работам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

В области воцарилась хорошая погода, что упростило старт посевной кампании. Посевная площадь региона составит в 2021 году 771 тыс. га, площадь ярового сева — 470,6 тыс. га (больше на 4,6 тыс. га, нежели в 2020 году). Посевную площадь увеличат для зерновых культур (на 4,2 тыс. га), технических культур (на 1,7 тыс. га) и кукурузы на корм (на 4,4 тыс. га).

По состоянию на 5 мая 2021 года яровой сев уже провели на площади 23 тыс. га. В частности, на площади 17 тыс. га посеяны зерновые культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года в регион пришла аномальная жара.

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