Красноярск, , 11:59 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Красноярске, как и по всей России, пройдёт 9 мая в онлайн-формате. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, акцию будут транслировать на уличных городских экранах.

Трансляция начнется в 15:00 по местному времени. Будут задействованы три экрана: на фасадах Дома дружбы народов, Большого концертного зала и Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики. Ещё один экран установят в Кировском районе на Площади 50 лет Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня Победы в Ленинградской области в 2021 году пройдёт в особом режиме.

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