Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Празднование Дня Победы в Ленинградской области в 2021 году, как и в прошлом году, пройдет в особом режиме. Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса акция «Бессмертный полк», как и по всей стране, пройдет только в режиме онлайн, а парады для ветеранов Великой Отечественной войны — под окнами их домов.

Подготовка ко Дню Победы стартует 5 мая сразу двумя акциями проекта «Берегите память», в рамках которого жители региона и волонтеры приступят к уборке воинских мемориалов и высадке «Сада памяти». В этом году в списке 49 локаций, где высадят деревья в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны или умер в послевоенные годы.

Накануне Дня Победы, утром 8 мая в городе Сосновый Бор пройдет мотопробег, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции «Мы помним» примет участие губернатор региона Александра Дрозденко, известный своим увлечением мотоциклами.

9 мая в городах и посёлках Ленобласти состоятся праздничные концерты Победы, к воинским мемориалам возложат цветы, пройдет онлайн-шествие «Бессмертного полка».

«В Волхове и Гатчине на площадке «РиоРита — Радость Победы» участники праздника погрузятся в атмосферу субботнего послевоенного вечера: с большой программой из песен 30−40-х годов прошлого столетия выступит военный оркестр, в Тосно зажгут фонарики Победы. В завершение праздника прозвучат салюты», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

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