Турин, Италия, , 12:19 — REGNUM Нидерландский защитник футбольного клуба «Малага» Дина Хейсена стал игроком туринской команды «Ювентус». Об этом 5 мая сообщает Football Italia со ссылкой на отца 16-летнего футболиста.

По информации отца игрока, защитник заключил с клубом из Турина соглашение на трехлетний срок и со следующего сезона будет выступать в составе игроков «Ювентуса» в возрасте до 17 лет.

Также он отметил, что футболистом интересовались такие клубы, как мадридский «Реал», «Бетис», «Севилья» и несколько других, однако его сын принял решение переехать в Италию.