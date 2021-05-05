Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чебоксарах мобильные пункты вакцинации от COVID-19 открываются в торговых центрах. Они будут работать несколько дней, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

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Сегодня, 5 мая, около универмага «Шупашкар» начинает работу пункт вакцинации Городской клинической больницы № 1. Он будет работать в течение трёх дней, до 8 мая.

6 и 7 мая можно привиться в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Каскад», где будут работать врачи Центральной городской больницы. Через 21 день, 26 и 27 мая, прививочный пункт проведет вторую ступень вакцинации.

Напомним, что сделать прививку в мобильных пунктах можно без предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 470 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 22 303 пациента, скончался 1381 пациент с коронавирусом.

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