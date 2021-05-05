Иван Шилов ИА REGNUM Письмо с фронта

Москва, 5 мая, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Наталья Ковшова родилась в 1920 году. В первые дни войны вместе с подругой Марией Поливановой москвичка записалась в коммунистический батальон добровольцев. Девушки не только участвовали в боях под Москвой, но и организовали курсы снайперов. Наталья и Мария погибли 14 августа 1942 года. Посмертно им присвоены звания Героев Советского Союза.