Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 5 мая, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Последнее письмо командира танкового батальона капитана Георгия Антонова своей невесте Марии Савицкой, которая во время войны была хирургом в госпитале.

Георгий Антонов погиб смертью храбрых, сгорел в танке в сентябре 1941 года под городом Гатчина Ленинградской области. Похоронен в братской могиле в поселке Тайцы.