Соледар, ДНР, 5 мая, 2021, 10:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив 16 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 5 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Боевики ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ в направлении населённого пункта Старомихайловка.

В представительстве отметили, что попытки задействовать координационный механизм не принесли результата — украинская сторона отрицала свою причастность к обстрелам.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — отметили в сообщении.

Напомним, боевики ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР, выпустив десять мин калибра 120 мм.