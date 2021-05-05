Вашингтон, , 09:26 — REGNUM В ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран «большой семёрки» (G7) больше всего времени было потрачено на обсуждение России и Китая. Об этом заявил 4 мая на брифинге представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«Мы начали в 08:45 утра (10:45 мс), было полуторачасовое обсуждение Китая, потом были небольшие сессии — по 30 минут — по Мьянме, Ливии, Сирии, час и 30 минут — по России, включая <…> Украину и Белоруссию, 30 минут — по Афганистану», — приводит слова представителя госдепа пресс-служба американского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что нарушения прав человека не помешают странам G7 сотрудничать с Китаем по некоторым направлениям.