Ростов-на-Дону, 5 мая 2021, 09:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону проведена проверка по факту отказа ребёнку-инвалиду в индивидуальном обучении, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Ростовской области.
В надзорное ведомство обратилась мать девочки. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ребёнку с инвалидностью по зрению было отказано в переводе на индивидуальный учебный план. В настоящее время права ребёнка-инвалида восстановлены.
Директору гимназии внесено представление. Возбуждено дело об административном правонарушении.