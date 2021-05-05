Филадельфия, США, , 08:47 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счетом 3:7.

В составе победителей забитыми шайбами отличились шведский защитник Маркус Петтерссон (2-я минута), Джейк Гюнцель (24-я, в большинстве), оформивший в матче дубль Сидни Кросби (26-я и 54-я), Джейсон Цукер (48-я), Марк Фридман (56, в пустые ворота) и Джон Марино (59-я, в большинстве).

У проигравших голами отметились Джастин Браун (29-я), Шон Кутюрье (39-я) и Тревис Конечны (51-я).

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет в матче две результативные передачи, российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отметился одной голевой передачей.

Отметим, в следующем мачте «Питтсбург», проигравший прошлую встречу, 7 мая снова сыграет с «Филадельфией», которая выиграла прошлую игру.