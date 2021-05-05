Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Правительство Казахстана продлило приостановление безвизового режима для 54 стран из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ограничение продлено до 31 декабря 2021 года. Ранее безвизовый режим, установленный постановлением правительства в 2012 году, был приостановлен 17 апреля и 30 октября 2020 года.

Возможность въезда в Казахстан без визы в одностороннем порядке была открыта для граждан Австралии, США, стран ЕС, Израиля, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Чили, Колумбии и граждан других стран.