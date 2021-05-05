Екатеринбург, , 08:23 — REGNUM Старинный дом на улице Кирова, 59 в Екатеринбурге будет снесён, а не отреставрирован. Об этом сообщила координатор фестиваля «Том Сойер Фест» Любовь Дёгтева на странице мероприятия в Facebook.

Одноэтажный особняк планировали восстановить добровольцы, были заключены соответствующие договорённости. Однако к команде фестиваля обратились представители «Мастерской Генплана» и сообщили, что на месте дома появится трамвайное кольцо.

«Мы вынуждены отказаться от этого дома и начать поиски нового объекта», — написала Дёгтева.

Координатор добавила, что представители команды позже встретились с работниками мэрии и обсудили судьбу дома. Объект можно сохранить, если перенести его на другой участок, что «означает для дома снос», добавила Дёгтева.

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