Багдад, , 08:07 — REGNUM Прошение об отставке министра здравоохранения Ирака Хасана ат-Тамими принял иракский премьер-министр Мустафа аль-Казыми. Об этом 4 мая сообщила канцелярия главы правительства на своей странице в Twitter.

Решение принято по итогам работы специальной комиссии, изучившей обстоятельства пожара в одной из больниц Багдада. После указанного происшествия ат-Тамими объявил о желании уйти со своего поста.

Напомним, 24 апреля в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-западе Багдада произошел пожар, унесший жизни 88 человек. Еще более 110 человек получили ожоги.

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