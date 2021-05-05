Багдад, , 07:46 — REGNUM Серию террористических атак в Багдаде, которую готовили боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предотвратили сотрудники силовых органов Ирака. Об этом 4 мая сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель иракских вооруженных сил Яхья Расул.

По его словам, пресечь действия террористов удалось благодаря информации разведки и усиления полевой работы силовиков. В ходе их операции было изъято около тонны взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января иракские силы безопасности задержали в провинции Дийяла на востоке Ирака трех пособников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Трех пособников террористов задержали на востоке Ирака