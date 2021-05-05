Бишкек, 5 мая, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Объекты, разрушенные в ходе вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном, будут восстановлены в кратчайшее время. Об этом 5 мая заявил в ходе выступления в Бишкеке президент Киргизии Садыр Жапаров.

President.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

Глава Киргизии уточнил, что лично дал указание как можно скорее начать восстановление разрушенных населённых пунктов. Всем пострадавшим будет оказана поддержка от государства. Президент заверил, что работы по восстановлению и нормализации жизни граждан в приграничных районах будут проведены в кратчайшие сроки.

Напомним, что в результате вооружённого конфликта между Киргизией и Таджикистаном погибли 36 граждан Киргизии, 145 человек получили ранения, а более 58 тысяч граждан вынуждены были эвакуироваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киргизия обратилась в ООН с просьбой помочь пострадавшим в ходе конфликта с Таджикистаном.