Брюссель, , 07:26 — REGNUM Станы, входящие в Евросоюз, ограничивают сотрудничество с китайской компанией Huawei в сфере развития 5G-сетей, чтобы не допустить «китайского шпионажа». Такое заявление, по данным RT, сделал 5 мая в обращении к Еврокомиссии европарламентарий от Германии Маркус Бухайт.

Депутат отметил, что у стран — членов ЕС отсутствует единый подход к работе с компанией Huawei касательно вопросов развития 5G-сетей. По словам Бухайта, пока одни страны не высказывают беспокойства по поводу Huawei, другие пытаются не допустить конкуренции Huawei с другими компаниями на этом рынке, чтобы «не допустить шпионажа».

В создавшейся ситуации у Еврокомиссии, по мнению Бухайта, могут возникнуть трудности в сфере планирования взаимодействия стран в области безопасности. В частности, возникнут сложности при взаимодействии стран, настаивающих на использовании технологии Huawei и странами, которые отказываются работать с этой китайской компанией.

Также депутат поинтересовался, как Еврокомиссия намерена защитить от возможных санкций КНР те государства ЕС, которые отказываются от 5G-технологий Huawei.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Европарламенте заявили о «тоталитарных методах», к которым якобы прибегает Китай в отношении иностранных компаний.

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