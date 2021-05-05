Хабаровск, , 07:19 — REGNUM Учредитель автотранспортной компании «Пять звёзд» в Хабаровске Юрий Васильев объяснил причину смертельного ДТП, которое произошло ночью 1 мая на трассе Лидога — Ванино.

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На официальной странице предприятия в Instagram Юрий Васильев рассказал, что ДТП случилось из-за того, что водитель уснул за рулём.

«В Славянке они поужинали и через два часа человек задремал. Так получилось», — сказал учредитель компании «Пять звёзд».

Водителю чуть больше 30 лет, стаж работы в компании — больше пяти лет. При этом Васильев называет свою компанию лучшей во всём дальневосточном регионе.

В комментариях под постом хабаровчане высказывают другое мнение:

«Лучшие из худших, ужасная компания», — считает kapelyush.

«Сколько искалечили, а он фирму свою хвалит», — написал tataby94.

«Вы должны в ногах валяться у родственников погибших и пострадавших, а не нести бред про ужин», — призывает pester5.

Юрий Васильев также сказал, что компания готова выплатить компенсации всем пассажирам и родственникам погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 мая в Хабаровском крае на 361 км федеральной автодороги А-376 на участке Лидога — Ванино опрокинулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Хабаровск — Советская Гавань. Погибли три пассажирки, десять человек получили травмы разной степени. Всего в автобусе было 34 человека, в том числе два водителя.