Кабул, , 06:59 — REGNUM Один человек погиб, трое пострадали в результате подрыва автобуса в афганской провинции Кабул. Об этом 5 мая сообщает телеканал Tolo News.

ЧП произошло на шоссе Кабул — Парван утром 5 мая. Уточняется, что был подорван автобус, в котором ехали медработники, они возвращались в свой офис, расположенный в центральной провинции Панджшер. По словам очевидцев, число пострадавших может возрасти.

До настоящего времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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