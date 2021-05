Нью-Йорк, США, , 06:13 — REGNUM На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 12 мая выставляется картина британского художника Бэнкси Love is in the Air («Любовь витает в воздухе»), которую можно будет оплатить криптовалютой Bitcoin или Ethereum. Об этом 4 мая сообщает прессу-служба аукционного дома.

Работа Бэнкси предварительно оценивается в сумме от $3 до $5 млн. Отмечается, что «предлагая коллекционерам возможность купить Love is in the Air за криптовалюту, Sotheby's отдаёт должное наследию» чрезвычайно известного и провокационного художника, а также «открывает путь к дальнейшему применению криптовалют на аукционах Sotheby's». При этом ставки в ходе аукциона придётся, как и раньше, делать в долларовом эквиваленте.

На картине Бэнкси, размером 90×90 см, изображён участник акции протеста, бросающий букет цветов, что «напоминает о несправедливости и неравенстве» и посылает зрителю сигнал надежды.

Как сообщало ИА REGNUM, пара кроссовок, созданных и ношенных американским музыкантом Канье Уэстом, была продана на аукционе Sotheby's за $1,8 млн.

