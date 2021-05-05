Тегеран, , 09:10 — REGNUM По словам представителя Национальной организации экстренной медицинской помощи Ирана, 51-летняя женщина упала с высотного здания в районе Камрани, к северу от Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 мая.

51-летняя женщина упала с высотного здания в районе Камрани в Тегеране, сообщил агентству Mehr представитель Национальной организации экстренной медицинской помощи Ирана. Женщина являлась первым секретарем посольства Швейцарии в Тегеране.

«Неизвестно, был ли этот инцидент актом самоубийства или несчастным случаем», — сказал Моджтаба Халеди, отметив при этом: «Прошло много времени с момента ее гибели».

«Изначально местные СМИ установили, что погибший был мужского пола, однако после расследования агентов по чрезвычайным ситуациям удалось определить, что потерпевшим лицом являлась женщина», — отметил Халеди.

Министерство иностранных дел передало соболезнования в связи с печальным событием.