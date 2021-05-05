Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Возможность выдвижения мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти на пост посла США в Индии рассматривает президент Соединённых Штатов Джозеф Байден. Об этом 5 мая сообщает портал Axios.

Гарсетти является одним из близких соратников американского лидера, он входил в штаб по организации процедуры инаугурации Байдена. При этом отмечается, что помимо Гарсетти на должность посла США в Индии претендуют ещё несколько кандидатов.

Планируется, что президент США объявит своё окончательное решение по данному вопросу в конце мая. Представитель мэра Лос-Анджелеса отказался дать комментарии по данной теме.

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