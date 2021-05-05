Тегеран, , 10:11 — REGNUM 4 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна готова провести переговоры со своими соседними странами, включая Саудовскую Аравию, на любом уровне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на виртуальной пресс-конференции по итогам регионального турне министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, Хатибзаде заявил, что эти поездки не имеют ничего общего с продолжающимися в Вене переговорами о возобновлении СВПД.

Говоря о потенциальных переговорах между Ираном и Саудовской Аравией по восстановлению дипломатических отношений, пресс-секретарь сообщил корреспонденту IRNA, что изменение тона будет способствовать деэскалации, но оно не принесет практических результатов, если не приведет к изменению поведения.

«Мы думаем, что региональные государства и нации увидят результаты таких потенциальных переговоров, которые ведут к миру, стабильности и развитию», — отметил он.

Хатибзаде отказался называть сроки завершения переговоров по возобновлению ядерной сделки, но сказал, что если бы США согласились выполнить свои обязательства, сделка была бы возобновлена примерно в прошлом месяце.