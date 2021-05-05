Пекин, , 03:47 — REGNUM По данным Верховной народной прокуратуры Китая, страна добилась серьезного прогресса в улучшении судебной защиты несовершеннолетних при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

В первом квартале 2021 года органы китайской прокуратуры одобрили арест 5875 несовершеннолетних, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в то же время снисхождение было проявлено по отношению к 4448 таким подозреваемым, которые избежали ареста.

За тот же период в Китае было возбуждены уголовные дела в отношении 6638 несовершеннолетних подозреваемых по уголовным делам. Кроме того, 3674 несовершеннолетним подозреваемым в совершении уголовных преступлений было отказано в привлечении к ответственности.

Данные показали, что прокуратура проявляет благоразумие при аресте несовершеннолетних подозреваемых в совершении преступлений, и предпочитает воспитание наказанию при рассмотрении подобного рода дел, заявил, сотрудник Верховной народно прокуратуры КНР Шэнь Гоцзюнь.

Китайская прокуратура одобрила арест 9083 лиц за совершение преступлений против несовершеннолетних и привлекла к ответственности 11 538 человек за такие предполагаемые преступления с января по март.