Пекин, 5 мая 2021, 03:41 — REGNUM Официальный сайт Глобального диалога молодых лидеров был запущен 4 мая в Китае с версиями на английском и китайском языках, сообщает агентство Синьхуа.
На вебсайте представлена информация о программах, мероприятиях, членах руководящего комитета и представителях молодежи.
Программа была совместно инициирована Центром Китая и глобализации (CCG) и Академией современных исследований Китая и мира (ACCWS).
Она представляет собой уникальную платформу для общения, образования и профессионального развития молодых людей в возрасте до 45 лет с различными региональными, культурными, дисциплинарными, отраслевыми и профессиональными знаниями по всему миру.