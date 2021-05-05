Пекин, , 03:14 — REGNUM Доходы от страховых премий в Китае выросли на 7,8% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, показали данные главного страхового регулятора страны, сообщает агентство Синьхуа.

Премиальный доход достиг 1,8 трлн юаней ($278,2 млрд) в период с января по март текущего года, если верить данным Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. К концу марта совокупные активы отрасли составили 24,3 трлн юаней, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В последние годы власти предприняли шаги по ужесточению регулирования страхового сектора, поскольку они уделяют приоритетное внимание предотвращению системных финансовых рисков.