Пекин, , 02:23 — REGNUM Китай одобрил создание двух новых центров для сокращения времени обработки и затрат на защиту прав интеллектуальной собственности сообщили в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Новые центры будут созданы в городах Цзыбо и Дэчжоу в восточно-китайской провинции Шаньдун, соответственно. По словам администрации, они обеспечат более эффективное качество услуг по защите прав интеллектуальной собственности для предприятий в отраслях новых материалов и биомедицины.

Создав центры защиты прав интеллектуальной собственности в сотрудничестве с местными органами власти, администрация запустила совместную кампанию защиты прав интеллектуальной собственности в 2016 году, направленную на решение трудностей, связанных со сбором доказательств, а также продолжительностью и стоимостью расследований.

На сегодняшний день в Китае насчитывается 43 центра защиты прав интеллектуальной собственности (включая строящиеся) по всей стране.