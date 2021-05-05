Пекин, , 02:17 — REGNUM Китай с 1 мая ввел в действие постановление, регулирующее работу часто используемых приложений, которые собирают личную информацию пользователей, сообщает агентство Синьхуа.

В регламенте указано, что 39 типов приложений, охватывающих навигацию, бронирование автомобилей, обмен мгновенными сообщениями и покупки, не должны отказывать в предоставлении основных услуг пользователям, которые не согласны предоставлять ненужную личную информацию.

Приложения обеспечили удобство для китайского народа и способствовали социально-экономическому развитию Китая. Однако некоторые приложения собирают личную информацию за пределами ограничений, утверждая, что такая информация является обязательной для авторизации.

Операторы приложений должны были провести самоанализ относительно сбора и использования личной информации до субботы и своевременно исправить любое поведение, противоречащее правилам.

Эти меры были совместно инициированы Киберпространственной администрацией Китая, Министерством промышленности и информационных технологий, Министерством общественной безопасности и Государственным управлением по регулированию рынка.