Нью-Йорк, США, , 01:31 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в настоящее время отсутствует необходимость в повышении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом 4 мая пишет The Wall Street Journal.

«Я не предвижу этого и не рекомендую, — сказала она. — Хотя если возникнут какие-то проблемы, связанные с инфляцией, можно быть уверенными, что ФРС справится с ними».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце апреля 2021 года ФРС приняла сохранить учётную ставку на уровне 0−0,25%. Во время онлайн-дискуссии на конференции «Экономика будущего», которая проходила 4 мая, Джанет Йеллен допустила, что процентная ставка может увеличиться в связи с высокой инфляцией в США и реализацией масштабных программ по восстановлению экономики.

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