Загреб, , 01:32 — REGNUM 4 мая в Хорватии в Кумровце звуком сирены в 15:05 утра, а также возложением венков и зажжённых свечей отметили 41-ую годовщину смерти верховного главнокомандующего Народно-освободительной армией Югославии Иосипа Броза Тито. Церемония поминовения, как и в 2020 году, в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией, прошла скромно. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Венки и цветы вдоль памятника перед родным домом Тито были положены делегациями муниципалитета Кумровец, союза обществ Иосифа Броза Тито и союза антифашистских борцов и антифашистов Хорватии, а также губернатором крапинско-загорского округа Желько Коларом и вице-председателем Социал-демократической партии Хорватии Хайдашем Дончичем.

«Он сделал это своим появлением, своей деятельностью, своим творчеством, будучи революционером, военачальником во второй мировой войне, как государственный деятель, то есть как глава государства и как политик, который был очень значимой и уважаемой персоной на мировой политической сцене», — заявил на церемонии Дончич. Он добавил, что Тито призвал народ к вооруженному восстанию в 1941 году, и из партизанских отрядов создал мощную армию, которая открыла третий фронт в Европе и самостоятельно освободила свою страну.