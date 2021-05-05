Шахты, Ростовская область, , 00:03 — REGNUM Жители Ростовской области запечатлели здание женской консультации, расположенное в микрорайне Артём в Шахтах. Появившиеся в социальных сетях снимки вызвали активное обсуждение.

«На стенах учреждения даже висит объявление, в котором руководство извиняется за техническое состояние здания и заверяет пациентов, что проблема решается «на уровне администрации Шахт», — подписан фотоснимок в паблике «Ростов Главный».

Многие интернет-пользователи назвали здание сараем и пожалели не только будущих матерей, но и медиков, вынужденных работать в таких условиях.

«Ужас! Бедные люди, которые там работают! Это издевательство! И сочувствую женщинам, которым волей-неволей приходится обращаться за медицинской помощью и по беременности», — написала одна из подписчиц.

«Страшный сон! Меня туда 16 лет назад на «скорой» привезли на «сохранение». В городе отделение закрыто было. По дороге думала — рожу. Дорога туда — хуже фронтовой. Думала: вот это ад, но ад был в этом отделении на фото. Палата на восемь человек, тараканы, медсестра на посту сидела на стуле без сидушки. Видела такое первый и последний раз в жизни», — поделилась впечатлениями жительница Шахт.