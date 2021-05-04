Минск, , 23:53 — REGNUM Запрет на вещание трёх российских телеканалов закреплено решением нового министра информации Белоруссии Владимира Перцова. Причины запрета разные.

«Российские телепрограммы RUSSIAN MUSICBOX и Мама исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь в связи с истечением срока действия ранее выданных министерством информации Республики Беларусь разрешений на вещание на территории Беларуси. За получением новых разрешений на распространение указанных телепрограмм уполномоченные на то лица в мининформ не обращались», — сказано в официальном комментарии белорусских чиновников.

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В министерстве сообщили также, что отказали в выдаче нового разрешения российской телепрограммы CANDYMAN. Поэтому «телепрограмма CANDYMAN из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь также исключена», проинформировали официальные представители другой части Союзного государства России и Белоруссии.

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