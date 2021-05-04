Богота, , 22:46 — REGNUM Почти 90 человек, принимавших участие в протестных акциях, числятся пропавшими без вести в Колумбии. Об этом 4 мая сообщает радиостанция Efe Eme.

Согласно данным, полученным в аппарате уполномоченного по правам человека, с 28 апреля в Колумбии пропали без вести 87 человек. Больше всего сообщений о пропаже людей было зарегистрировано в городе Кали, здесь числятся пропавшими без вести 35 человек.

Акции протеста против налоговой реформы продолжаются в Колумбии с прошлой недели. В ряде крупных городов протестные акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По последним данным, жертвами беспорядков стали как минимум 19 человек, в том числе один полицейский, пострадали более 840 человек. Среди пострадавших 457 сотрудников правоохранительных органов.

Протестные акции в Колумбии продолжаются, несмотря на уступки правительства в планах реформирования налоговой системы и отставку министра финансов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица Шакира призвала власти Колумбии принять срочные меры для прекращения насилия со стороны полиции во время мирных акций протеста в стране.

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