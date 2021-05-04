Приштина, Сербия, 4 мая, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 4 мая получил поздравления от премьер-министра королевства Таиланд Праюта Чан-очи. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Paul Arps Флаг Таиланда

Глава тайского МИД выразил убеждение в том, что сердечные отношения между королевством и Косово, глубоко укорененные во взаимном сотрудничестве и дружбе, еще более укрепятся на благо обоих государств и народов.

Прают Чан-оча пожелал Курти многих успехов в реализации доверенного ему дела.

Альбин Курти занял пост премьер-министра Косово 22 марта. Его партия «Движение за самоопределение» впервые за историю края получила более 50% голосов в одиночку на выборах 14 марта после потери мандата в 2020 году.