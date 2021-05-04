Бразилиа, , 21:02 — REGNUM Трое детей и двое воспитателей стали жертвами нападения мужчины, вооружённого мачете, на детский сад в Бразилии. Об этом 4 мая сообщает газета Folha de S.Paulo.

ЧП произошло в муниципалитете Саудадис в бразильском штате Санта-Катарина на юге страны. По предварительным данным, информация о нападении злоумышленника на детский сад поступила в правоохранительные органы около 09:30 по местному времени (16:30 мск). В момент нападения в детском саду находилось около 30 воспитанников в возрасте от полугода до трёх лет.

Подозреваемый с мачете был задержан на месте преступления местными жителями. Мотивы его поступка остаются неизвестными. Отмечается, что большого количества жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям персонала детского сада. Воспитатели успели запереться в классах вместе с детьми.

В связи с гибелью детей и воспитателей в штате объявлен трёхдневный траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих школьников и учителя в бразильском штате Санта-Катарина.

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