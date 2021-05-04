Москва, 4 мая, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно документу от 1 мая 2021 года, на шестилетний срок назначены: судьёй Ростовского областного суда — Иван Курносов, судьёй Арбитражного суда Ростовской области — Анна Исаченко.

Судьёй Новошахтинского районного суда назначен Вадим Пухляков, судьёй Новочеркасского городского суда — Ирина Завалишина, судьёйОбливского районного суда —Светлана Устинова, судьёй Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону — Дмитрий Иванченко.