Белград, 4 мая, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Во время визитов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти на прошлой неделе в Брюссель все стороны выразили желание встретиться лично через пару недель и определить условия продолжения диалога. Об этом, как сообщает сербское новостное агентство RTS, заявил 4 мая специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак на конференции «Геополитические игры на Западных Балканах».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

«На прошлой неделе в Брюсселе мы имели ясную позицию. Если до сих пор в этом и была необходимость, то теперь больше не нужно убеждать кого-либо в важности продолжения диалога», — отметил Лайчак.

Лайчак подчеркнул, что диалог Белграда и Приштины нельзя откладывать, и что этот процесс «является вездесущим», когда речь идёт о прогрессе. Отвечая на вопрос о том, что Альбин Курти считает, что «диалог не является приоритетом», Лайчак указал, что в ходе его длинной дипломатической службы он осознал, что «приоритеты выбирают тебя, а не ты их».

По его словам, диалог является приоритетом как для Белграда, так и для Приштины. Его будущее определяет прогресс в процессе евроинтеграции.