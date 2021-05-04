Кали, Колумбия, , 20:02 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) обвинила правоохранительные органы Колумбии в применении чрезмерной силы против протестующих. Об этом 4 мая сообщает BBC.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В особенности представители ООН были шокированы событиями в Кали 4 мая, где, как сообщается, полиция применяла против граждан оружие.

По последним данным, в Колумбии в результате беспорядков на акциях протеста погибли не менее 19 человек. Среди погибших — один полицейский. Еще 711 человек получили ранения, в их числе 457 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, манифестации против налоговой реформы начались в крупных городах Колумбии с 28 апреля. Акции протеста проходили в Боготе, Кали, Медельине и ряде других городов, они сопровождались нарушениями общественного порядка, столкновениями с полицией и актами вандализма.