Йошкар-Ола, , 19:33 — REGNUM Апелляцию на приговор, вынесенный ранее в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, осуждённого за взятки, Нижегородский областной суд рассмотрит 20 мая. Об этом сообщила адвокат сужденного Елена Вяткина.

Кроме того, решение суда первой инстанции обжаловали и адвокаты других фигурантов дела — бывшей главы «Телекомпании 12 регион» Наталии Кожановой и бывшего министра сельского хозяйства Ираиды Долгушевой, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

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Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 февраля вынес приговор в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, а также бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и руководителя «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой.

Судом установлено, что Маркелов, будучи в должности главы республики, при посредничестве Кожановой получил от генерального директора птицефабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша взятку в размере более 235 млн рублей за общее покровительство и оказание содействия в предоставлении средств господдержки. Взятку «прикрыли» в документах как гражданско-правовую сделку.

Долгушева же, по указанию Маркелова, готовила для предоставления в банк от лица птицефабрики заведомо ложные сведения для гарантированного получения кредита.

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Кроме того, Маркелов за счет бюджетных средств обеспечил себя личной охраной, которая не была предусмотрена по закону. На эти цели было потрачено 8,9 млн рублей. Также установлено, что в своей квартире Маркелов незаконно хранил боеприпасы — боевые патроны. Приговором суда экс-главе республики было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 235 млн рублей, Кожановой — восемь лет со штрафом 235 млн рублей, Долгушевой — 3,5 года в колонии общего режима. Бывший депутат Госсобрания Марий Эл и гендиректор птицефабрики объявлен в международный розыск.