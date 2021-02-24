Нижний Новгород, , 12:33 — REGNUM Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 февраля вынес приговор в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, а также бывшей министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и руководителям «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой. Подробности приговора сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Судом установлено, что Маркелов, будучи в должности главы республики, При посредничестве Кожановой получил от генерального директора птицефабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша взятку в размере более 235 млн рублей за общее покровительство и оказание содействия в предоставлении средств господдержки. Взятку «прикрыли» в документах как гражданско-правовую сделку.

Долгушева же, по указанию Маркелова, готовила для предоставления в банк от лица птицефабрики заведомо ложные сведения для гарантированного получения кредита.

Кроме того, Маркелов за счет бюджетных средств обеспечил себя личной охраной, которая не была предусмотрена по закону. На эти цели было потрачено 8,9 млн рублей. Также установлено, что в своей квартире Маркелов незаконно хранил боеприпасы — боевые патроны.

Суд удовлетворил иск минфина Марий Эл к Маркелову на 9 млн рублей в полном объеме.

Отметим, бывший депутат Госсобрания Марий Эл и гендиректор птицефабрики объявлен в международный розыск.

Напомним, Маркелову приговором суда назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 235 млн рублей, Кожановой — восемь лет со штрафом 235 млн рублей, Долгушевой — 3,5 лет в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Маркелов был бессменным руководителем Марий Эл с 2001 года. Однако в марийскую политику он пришел в качестве члена ЛДПР, став сначала депутатом Госдумы от партии, затем, в 1996 году, баллотировался на пост президента республики, однако проиграл Вячеславу Кислицыну. На выборах в январе 2001 года Маркелов победил Кислицина во втором туре с результатом 58,23% голосов. Выборы 2004 года — Маркелов вновь выиграл — действующий президент республики набрал 56,86%, оставив конкурентов далеко позади. В октябре 2009 года он был выдвинут партией «Единая Россия» на высший пост республики, и 29 декабря президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение республиканского парламента кандидатуру Маркелова. Депутаты Государственного собрания Марий Эл утвердили его в должности сроком на пять лет. В январе 2015 года, с истечением срока полномочий, Маркелов был назначен временно исполняющим обязанности главы республики. По итогам голосования 14 сентября Маркелов набрал 50,78%, с трудом избежав второго тура. Причем соперником Маркелова был представитель другого региона — глава Кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев. За долгие годы у власти население республики от Маркелова насколько устало.

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Маркелов являлся ярким и эксцентричным бывшим главой региона, возглавляя небольшую республику, его имя часто мелькало в федеральной медиаповестке.

Маркелов создал свою карманную Голландию, которая неоднократно вызывала негодование жителей, считающих, что на строительство зданий в центре Йошкар-Олы на набережной Брюгге, в которых размещаются в основном республиканские ведомства, тратятся бюджетные средства. Множество свежесозданных архитектурных копий, по мнению Маркелова, являются «достоянием Марий Эл» и должны привлекать туристов. И, стоит отметить, привлекали и продолжают привлекать по сей день, несмотря на свою не уникальность.

Так, считается, что площадь Оболенского-Ноготкова копирует венецианскую площадь Сан-Марко. Расположенное на ней здание Национальной художественной галереи Марий Эл является измененной копией дворца Дожей в Венеции. На площади Республики возведен собор Благовещения Пресвятой Богородицы, объединяющий черты московского храма Василия Блаженного и храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Есть в Йошкар-Оле и уменьшенная копия Спасской башни Московского Кремля. Театр кукол в столице Марий Эл напоминает замок Спящей красавицы в парижском Диснейленде, который, в свою очередь, стилизован под средневековый замок Нойшванштайн (Бавария). Экс-глава Марий Эл утверждал, что здания возведены в основном на средства инвесторов. А для региона — это бренд.

Также широко известно поэтическое творчество Маркелова. В декабре 2013 года в Йошкар-Оле тиражом 5 тыс. экземпляров вышла книга Леонида Маркелова «Надеюсь образом чудесным» стоимостью… 5,5 тыс. рублей. В декабре 2014 года вышла еще одна книга «Под небом голубым бескрайним».

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«Признаться, каждому тирану, не исключение и я, /Нужна интрига для забавы: реформа, слава иль война. / Реформы могут подождать, войну полезно избежать, / Но славу успокоить сложно, порою даже невозможно».

За время пребывания в СИЗО на суд публики было представлено лишь одно стихотворение Маркелова, главный месседж которого: «Взятку я не брал».

Маркелов был задержан в апреле 2017 года, с этого момента он находился в СИЗО.

Любопытно, что дело Маркелова для рассмотрения по существу было передано в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода по ходатайству заместителя Генерального прокурора РФ. При удовлетворении ходатайства о смене подсудности уголовного дела судья сослался на широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе, на тесный контакт с председателем йошкар-олинского суда по делам, которые были в его производстве.

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В настоящее время Маркелову 57 лет.

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