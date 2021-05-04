Киев, 4 мая, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, освобожденный с этой должности в конце апреля, считает главной причиной увольнения накопленные госкомпанией $2 млрд свободных денежных средств, которые он отказывался отдавать правительству.

(сс) Campbeca Андрей Коболев

Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 4 мая.

Коболев заявил, что правительство было заблаговременно проинформировано о том, что вместо изначально планируемой прибыли в 11 млрд грн по итогам 2020 года будет убыток, так как «Нафтогаз» неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей региональных газовых компаний и необходимости сформировать резервы по этой задолженности.

Вместе с тем он подчеркнул, что на счету компании на дату его увольнения находилось свыше $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах — 7 млрд кубометров принадлежащего «Нафтогазу» природного газа, и это является подтверждением финансовой устойчивости, несмотря на убытки.

По словам Коболева, из этих средств компания была намерена сначала обеспечить безопасность на следующую зиму и препятствование завершению строительства «Северного потока — 2», а после этого остаток, предположительно более $1 млрд, передать «тем или иным образом» в бюджет.

Также он заявил, что уже перед увольнением у компании была «очень тяжелая беседа» с руководством минфина, «который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем и что-то не показываем», и в момент этой дискуссии на едином казначейском счете Украины средств было существенно меньше, чем у «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля правительство Украины отстранило Коболева от работы на посту главы «Нафтогаза» и уволило весь наблюдательный совет компании. Формальной причиной для увольнения стали убытки предприятия в 2020 году в размере 19 млрд гривен ($684 млн). По решению правительства следующий год руководить «Нафтогазом» будет бывший исполнительный директор НАК Юрий Витренко, ранее покинувший компанию из-за конфликта с Коболевым.