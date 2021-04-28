Киев, , 21:16 — REGNUM Правительство Украины вечером 28 апреля обнародовало решение о кадровых перестановках в энергетической госкомпании «Нафтогаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, Юрий Витренко избран и назначен главой правления компании сроком на один год. 5 мая объявит конкурсный отбор на должности четырех независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза Украины».

Витренко в комментарии «Интерфакс-Украина» заявил, что государство, как акционер, не только имеет право, но и должно реагировать на неэффективную работу менеджмента, результатом которой стало ухудшение финансовых и операционных результатов, поэтому увольнение главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и смена наблюдательного совета является логичной. Чиновник напомнил, что в 2019 году консолидированная прибыль «Нафтогаза» была больше 63 млрд грн, то по результатам 2020 года консолидированный убыток превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

Отметим, что уволенный сегодня с поста главы «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что узнал о решении правительства из новостей и сам никаких заявлений об отставке не писал.

Напомним, что в «Нафтогазе» считают решение правительства о смене руководства компании «надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями». Для увольнения Коболева правительству Украины пришлось также уволить весь наблюдательный совет компании.