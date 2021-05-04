Анкара, , 19:35 — REGNUM В МВД Турции 4 мая сообщили о запрете на продажу в продуктовых магазинах товаров, не входящих в категорию первой необходимости. Также в данном ведомстве прокомментировали слухи о запрете продажи сигарет в магазинах. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Продуктовые магазины теперь не смогут продавать такие товары, как электроника, игрушки, канцелярские принадлежности, одежда, наряду с ограничением продажи алкогольной продукции с 7 мая.

Заместитель министра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы в интервью турецкому телеканалу заявил, что запрет на продажу сигарет в магазинах в ближайшее время не предусмотрен.

Чатаклы добавил, что не стоит верить слухам о введении подобного запрета, распространяющимся в социальных сетях.